Blinken estime qu’Israël a une occasion extraordinaire de normaliser ses relations avec ses voisins

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré samedi qu’il existe une « opportunité extraordinaire » pour Israël de normaliser ses relations avec ses voisins arabes au cours des prochains mois, tout en soulignant la nécessité de créer un État palestinien.

Le plus haut diplomate américain a déclaré que les pays arabes menaient de véritables efforts pour revitaliser l’Autorité palestinienne afin qu’elle puisse représenter plus efficacement les Palestiniens.

« Pratiquement tous les pays arabes souhaitent véritablement intégrer Israël dans la région afin de normaliser les relations… de fournir des engagements et des garanties en matière de sécurité afin qu’Israël se sente plus en sécurité », a déclaré Blinken lors d’un débat à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité.

« Et il y a aussi, je pense, l’impératif, plus urgent que jamais, de procéder à la création d’un État palestinien qui garantisse également la sécurité d’Israël », a-t-il ajouté.

L’administration Biden s’efforce de conclure un méga-accord qui permettrait de normaliser les relations entre l’Arabie saoudite et Israël. Le Royaume et d’autres pays arabes souhaitent la création d’un État palestinien dans le cadre de l’accord de paix entre l’Arabie saoudite et Israël.

