Blinken et Netanyahu discutent de la libération des otages et de l’augmentation de l’aide à Gaza

La rencontre entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, tenue , ce mercredi à Tel-Aviv et a duré environ une heure, selon un groupe de journalistes voyageant avec le secrétaire d’État.

Blinken et Netanyahu « ont discuté des derniers efforts déployés pour obtenir la libération de tous les otages restants et de l’importance d’accroître l’aide humanitaire apportée aux civils déplacés dans la bande de Gaza », selon un communiqué du département d’État américain sur leur rencontre.

Blinken « a réitéré le soutien des États-Unis à la création d’un État palestinien comme le meilleur moyen d’assurer une paix et une sécurité durables pour les Israéliens et les Palestiniens, ainsi qu’une plus grande intégration de la région », selon le communiqué.

Blinken a également insisté auprès de Netanyahu sur « la nécessité urgente de désamorcer les tensions en Cisjordanie et d’empêcher le conflit de s’étendre ».

La « réunion longue et approfondie » a été suivie d’une réunion élargie groupant le ministre israélien de la défense, ainsi que des responsables de la sécurité et du renseignement, selon le bureau du premier ministre.

La réunion n’a pas été ouverte à la presse.