Blinken ouvre son périple africain par le Cap-Vert

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken esr arrivé lundi 22 janvier au Cap-Vert, première étape d’une tournée africaine qui le mènera dans quatre pays du Continent.

Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le premier ministre Ulisses Correia e Silva. Il ira ensuite en Côte d’Ivoire, puis au Nigeria avant de se rendre en Angola pour des entretiens portant sur la sécurité régionale, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le commerce, précise Africanews. Etant le plus grand poids lourd de la région, le Nigeria jouera un rôle majeur sur les questions de sécurité, en particulier celles liées à la violence extrémiste islamique au Sahel.

Les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par leurs relations à l’étranger. Ce voyage est d’ailleurs la troisième mission de l’année en cours du secrétaire d’Etat américain. Il est rentré au début du mois d’un voyage d’une semaine dans dix pays du Moyen-Orient, axé sur Gaza, et d’un voyage au Forum économique mondial en Suisse, mercredi dernier. Cette tournée en Afrique intervient après les coups d’État de l’année dernière au Niger et au Gabon, et les troubles au Soudan et en République démocratique du Congo.

