Blinken réaffirme le soutien des États-Unis à l’Ukraine

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a assuré Kiev, mercredi, du soutien américain à l’Ukraine, depuis l’Otan à Bruxelles, où étaient réunis les ministres des Affaires étrangères de l’alliance.

Les États-Unis et leurs alliés continueront à soutenir l’Ukraine, a martelé mercredi 19 novembre le secrétaire d’État américain Antony Blinken depuis le siège de l’Otan à Bruxelles.

« La réponse est claire, nous devons continuer à soutenir l’Ukraine et nous le ferons », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à l’issue d’une deuxième journée de réunion des ministres des Affaires étrangères de l’alliance.

L’Otan avait cherché mardi à convaincre de la poursuite de son engagement en Ukraine dans un contexte difficile, dominé par le statu quo sur le champ de bataille et les atermoiements des États-Unis.

« Je suis confiant » sur la poursuite du soutien militaire américain à l’Ukraine, avait lancé le secrétaire général de l’Alliance Jens Stoltenberg au début d’une réunion ministérielle à Bruxelles.

- Publicité-