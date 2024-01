Blinken réaffirme le soutien des USA à Israël, invité à épargner les civils palestiniens

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a appelé mardi à Tel-Aviv Israël à épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, estimant que ceux-ci, notamment les enfants, payaient un prix « bien trop élevé ».

Les hostilités sont entrées dimanche dans leur quatrième mois et, malgré de nombreux efforts diplomatiques, rien ne semble pouvoir y mettre un terme, alors que l’ONU tire la sonnette d’alarme sur les conditions de vie désastreuses de la population dans le territoire assiégé.

Blinken, dont le pays est le principal allié d’Israël, a réaffirmé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « le soutien (américain) au droit d’Israël à empêcher une répétition des attaques du 7 octobre », tout en insistant sur « l’importance d’éviter plus d’atteintes aux civils » à Gaza, selon le département d’Etat.

« Le prix payé chaque jour par les civils à Gaza, notamment les enfants, est bien trop élevé », a-t-il dit ensuite lors d’une conférence de presse, notant que le territoire palestinien avait besoin de recevoir « plus de nourriture, plus d’eau, plus de médicaments ».

Il a en outre exhorté Israël à « cesser de prendre des mesures qui sapent la capacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes ».

Dans le même temps, les organisations internationales alertent sur le désastre sanitaire dans la bande de Gaza, où 85% de la population a été déplacée et où l’aide humanitaire arrive au compte-gouttes.

En dépit d’une résolution le mois dernier du Conseil de sécurité de l’ONU qui demandait que davantage d’aide puisse être acheminée, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) les choses n’ont fait qu’empirer.

L’organisation a déclaré mardi voir sa capacité de venir en aide aux habitants de Gaza se « réduire », parlant de « catastrophe humanitaire ».

En Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967 où le conflit a aussi fait monter la violence à un niveau inédit depuis près de vingt ans, l’Autorité palestinienne a accusé mardi les forces israéliennes d’avoir roulé sur le corps d’un homme lors d’une opération militaire.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un véhicule militaire s’arrêtant devant un corps inanimé avant de lui rouler dessus.

