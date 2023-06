Blinken rencontre Xi Jinping pour « stabiliser » les relations Chine-États-Unis

Alors que les dossiers sources de tensions entre la Chine et les États-Unis s’accumulent, les deux pays tentent de faire un pas l’un vers l’autre. Parmi les points d’accrochage entre les deux puissances: la question des liens entre les États-Unis et Taïwan, île revendiquée par Pékin, la rivalité dans les technologies, les sanctions américaines visant les géants chinois du numérique, le commerce, le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine ou encore les revendications chinoises en mer de Chine méridionale.

C’est dans ce contexte que le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a effectué une visite à Pékin dimanche et lundi. L’équivalent américain du ministre des Affaires étrangères a rencontré lundi le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Wang Yi, puis le président Xi Jinping.

Ce dernier a salué lors de la rencontre les « progrès » et les « terrains d’entente » entre Pékin et Washington, malgré les tensions, dans une vidéo diffusée par la télévision publique CCTV. De son côté, Blinken a assuré que les Etats-Unis et la Chine veulent « stabiliser » leurs relations, se disant toutefois « lucide » sur les profonds désaccords bilatéraux.

« Nous ne nous faisons pas d’illusions sur les défis que représente la gestion de cette relation. Il y a de nombreuses questions sur lesquelles nous sommes en profond – voire véhément – désaccord », a-t-il souligné face à la presse.

Le secrétaire d’État américain a dit avoir évoqué plusieurs de ces sujets de friction, exprimant l’inquiétude de Washington sur les actions de « provocation » dans le détroit de Taïwan, mais aussi sur le Xinjiang, le Tibet et Hong Kong. Antony Blinken a affirmé lundi que les États-Unis ne soutenaient pas l’indépendance de Taïwan.