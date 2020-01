Blome et “Toutes les ressources du gouvernement US”, veulent faire prospérer l’Afrique à partir de Tunis !

Les Etats Unis d’Amérique lanceront le 6 février prochain, à Tunis l’initiative «Prosper Africa», pour favoriser l’investissement tion des entreprises américaines privées à l’investissement en Tunisie en particulier, et le continent africain, en général.

Cette initiative vise à valoriser les relations économiques et asseoir des partenariats fructueux entre les investisseurs américains et africains, ce qui est de nature à servir l’intérêt commun des différentes parties concernées, a affirmé l’ambassadeur des Etats Unis à Tunis, Donald Blome, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi à Tunis. D’après Blome, toutes les ressources du gouvernement américain seront réalisées pour favoriser la prospérité des économies des pays participants et offrir les financements nécessaires pour la réalisation des investissements en Tunisie et dans d’ autres pays africains à travers “International Development Finance Corporation” (l’institution du financement du développement américain), la Banque d’export-import des Etats Unis d’Amérique, et le ministère américain du commerce.

Le choix s’est porté sur la Tunisie pour le lancement de cette initiative, en raison de son positionnement stratégique et l’évolution de ses relations commerciales avec le reste des pays africains, ainsi que son engagement continu à impulser davantage l’investissement et conquerir de nouveaux marchés, a-t-il dit.

Près de 700 entreprises tunisiennes et plus de 200 entreprises étrangères, y compris des groupes mastodontes américains et des entreprises venant de 20 pays participent à cette rencontre économique, d’après la vice-présidente de la chambre du commerce tuniso-américaine, Rim Bedoui Ayari,

A l’ordre du jour de cette manifestatio, la programmation des rencontres bilatérales entre les hommes d’affaires a-t-elle dit, affirmant l’attachement de la chambre de commerce à renforcer les investissements américains dans les différents secteurs sans exception dans les pays africains à l’instar de l’infrastructure, des industries agroalimentaires, de la technologie, l’énergie, l’enseignement supérieur et la santé…

Bedoui a précisé que le lancement de cette initiative en Afrique sera succédé par l’organisation de la troisième session de la commission économique mixte tuniso-américaine le 7 février 2020 en Tunisie.

De l’autre côté, le ministre du Commerce, Amor El Béhi a souligné que les travaux de l’initiative ” prosper Africa “, permettront d’apporter un éclairage sur l’expérience de la Tunisie en Afrique à travers la mise en oeuvre des points forts et des avantages qui pourraient en faire le portail de l’Afrique surtout après son adhésion à la COMESA, (Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe), l’un des plus grands groupements économiques en Afrique.