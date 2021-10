BNA Crédit H24: Accord en 1 Minute, Crédit en 24 Heures

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de digitalisation de son offre bancaire et de sa relation client, la BNA a développé et mis en place une nouvelle plateforme de demande de crédit à la consommation en ligne servant à financer des projets personnels en moins de 24 heures au meilleur taux.

Ce nouveau crédit « Crédit H24 » est offert à la clientèle salariée de la fonction publique ou retraitée. Le montant du Crédit H24 est plafonné à 20 000 DT et est remboursable sur une période maximale de 36 mois.

En effet, grâce à l’application développée et mise en place et en accédant à l’un des sites de la banque www.bna.tn et mybnah24.tn, le client peut obtenir son accord de crédit instantanément, en moins d’une minute en suivant les procédures et étapes d’identification et d’authentification et en choisissant, à l’aide d’un simulateur, les montants et durées de remboursement en adaptation avec ses besoins et sa situation financière.

Par ailleurs, le Crédit H24 est débloqué en 24 heures et ce, dès la constitution et la remise par le client des documents et garanties exigés par la banque. En outre, le bénéficiaire du crédit H24 profite de certains avantages, notamment, en termes de commissions, de taux d’intérêt, flexibilité des mensualités des remboursements, …