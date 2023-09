BNA : Seulement 25MD des créances agricoles sont abandonnées sur fonds propres

Les états financiers de la Banque nationale agricole (BNA), publiés fin août 2023, au titre du 1er semestre de 2023, ont montré que les créances agricoles abandonnées sur des crédits octroyés sur les fonds propres de la banque, n’ont pas dépassé les 25,5 millions de dinars (MD), par rapport au total des créances dues aux clients estimées à 14 milliards de dinars

L’abandon des créances agricoles s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Etat pour aider les agriculteurs, notamment durant les catastrophes, et ce en application de plusieurs textes juridiques en matière de crédits.

Il s’agit de la loi n° 65-99 daté le 15 juillet 1999 et de la loi n° 2013-54, relative à la loi des finances de l’année 2014.

L’opération d’abandon, en dépit des problèmes dont souffre le secteur agricole, demeure faible par rapport au volume important des créances irrécouvrables de la BNA, qui montre une valeur de 3 milliards de dinars, sachant que le volume des garanties reçues, qui ne dépasse pas les 8,7 milliards de dinars, ne couvre pas la valeur des créances dues aux clients, lesquelles sont estimées à 14 milliards de dinars.

Loin des problématiques liées au secteur agricoles et ses pertes qui représentent 6,7% des financements de la banque, cette institution de crédit a imposé des taux d’intérêt et des commissions estimés à 824,6 millions de dinars tout au longs de premier semestre 2023.

Les salaires la BNA, les plus hauts du secteur public, ont atteint 127 millions de dinars à la fin de juin 2023, contre 117,2 millions de dinars en 2022, soit une hausse de 8,4%.

