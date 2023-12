Bombardements russes sur Kharkiv suite à la frappe meurtrière de Belgorod

La Russie a lancé dimanche de nouvelles attaques en Ukraine au lendemain d’une frappe aérienne, imputée à Kiev, ayant fait 22 morts dans la ville de russe Belgorod.

Elle a déclaré avoir frappé des cibles « militaires » dans la ville ukrainienne de Kharkiv, les autorités locales assurant au contraire qu’il s’agissait de bâtiments civils, des représailles à l’attaque sans précédent qui a fait 24 morts la veille à Belgorod, en Russie.

Samedi, la Russie avait assuré qu’elle ne laisserait pas « impunie » l’attaque de missiles et de roquettes contre cette ville située à une trentaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Moscou assure que Kiev en est responsable, mais l’Ukraine est pour l’instant restée muette.

Ces bombardements ont tué 24 personnes et blessé 108 autres, selon un nouveau bilan annoncé par le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov.

Si Kiev mène régulièrement des attaques en territoire russe, notamment à l’aide de drones, il s’agit de la frappe la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022.

