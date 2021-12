Boris Johnson « assume » après une défaite électorale

Embourbé dans une série de scandales, le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit vendredi « assumer » la responsabilité d’une défaite de son parti conservateur à une élection locale, qui le fragilise encore en pleine résurgence épidémique.Jeudi, une élection législative partielle dans le North Shropshire, circonscription très rurale du centre de l’Angleterre acquise de longue date aux conservateurs et très pro-Brexit, a été remportée par les libéraux-démocrates avec 47% des suffrages. Les électeurs ont exprimé « clairement » à Boris Johnson que « la fête est finie », a lancé la gagnante Helen Morgan après l’annonce de sa victoire. « En toute humilité, il me faut accepter ce verdict », a réagi Boris Johnson. « Je suis responsable de tout ce que fait le gouvernement et bien sûr j’en prends la responsabilité personnelle », a-t-il déclaré, disant « comprendre pourquoi les gens se sont sentis frustrés ».Ce camouflet pour le dirigeant de 57 ans reflète, de l’aveu même des conservateurs, une exaspération populaire. »Les électeurs du North Shropshire en ont eu marre », a reconnu sur SkyNews le président du Parti conservateur Oliver Dowden. « Je pense qu’ils voulaient nous envoyer un message et (…) nous l’avons bien entendu ».Pour le quotidien conservateur The Telegraph, la défaite du parti conservateur dans une circonscription qu’il tenait depuis près de 200 ans est une « humiliation » pour le Premier ministre.Cela « va effrayer de nombreux députés conservateurs et risque de soulever des questions sur l’avenir de Johnson », note le quotidien de gauche The Guardian.

