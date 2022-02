Boris Johnson tourne la page du Covid-19

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi la fin de l’isolement obligatoire pour les cas positifs au coronavirus dès jeudi en Angleterre, mesure clef et controversée de sa stratégie pour vivre avec le Covid-19 comme avec la « grippe ».

Le Royaume-Uni, parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie avec plus de 160.000 morts, a été parmi les premiers en Europe à essayer de revenir à la vie d’avant la pandémie, s’appuyant sur une forte couverture vaccinale.

Boris Johnson a décidé d’accélérer, mettant en avant « des niveaux d’immunité suffisants » pour passer de contraintes légales à une approche basée sur les vaccins et traitements.

« Les restrictions ont un coût important pour notre économie, notre société, notre bien-être mental et les opportunités de nos enfants, et nous ne devons plus payer ce prix plus longtemps encore », a expliqué le chef du gouvernement conservateur au Parlement, citant le succès de la campagne de vaccination, la forte baisse des hospitalisations et la capacité à « réagir rapidement en cas d’émergence d’un nouveau variant ».

Plus de 71% des adultes ont reçu trois doses d’un vaccin anti-Covid en Angleterre, dont 93% des plus de 70 ans, a-t-il souligné.