Bouasker appelle les agents de l’ISIE à se préparer pour les prochaines échéances électorales

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker, a appelé les cadres et les agents de l’Instance, aux niveaux central et régional, à s’apprêter, sur tous les plans, à l’organisation des prochaines échéances électorales, à la lumière des amendements apportés par la loi électorale.

Bouasker s’exprimait lors d’une séance de travail tenue vendredi, au siège de l’ISIE, pour l’examen du rapport sur les deux tours des dernières élections législatives afin de le soumettre aux autorités concernées, dans les délais impartis.

Cité dans un communiqué publié vendredi, le président de l’ISIE a, à cette occasion, souligné la nécessité d’étudier les plans relatifs à l’organisation des rendez-vous électoraux en vue, qui seront annoncés par un décret présidentiel portant convocation des électeurs.

Il a, dans ce contexte, appelé à élaborer les dispositions nécessaires à l’application de la nouvelle loi électorale.

Il est à noter que le texte du décret-loi présidentiel n°8-2023 modifiant la loi organique sur les élections et les référendums a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, dans son dernier numéro en date du 9 mars 2023.

