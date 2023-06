Bouasker participe au Caire à la 4e rencontre des instances électorales des pays arabes

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, prend part à la 4ème réunion des instances des élections des pays arabes, dont les travaux ont démarré lundi, au siège de la Ligue des Etats arabes au Caire.

Organisée par la Ligue arabe en collaboration avec l’Organisation des Nations unies et le Programme des Nations unies pour le développement, cette rencontre est placée sous le thème « médias et élections », indique un communiqué de l’ISIE.

Les travaux de cette réunion se poursuivent jusqu’au 14 juin courant, avec la participation des présidents des instances électorales des pays arabes et des représentants des organisations régionales et internationales concernées par les affaires électorales.

Farouk Bouasker a donné, à cette occasion, un exposé sur l’organisation du Référendum du 25 juillet 2022 ainsi que sur les élections législatives qui se sont déroulées sur deux tours en 2022.

Il a évoqué les compétences de l’ISIE en matière de contrôle des campagnes électorales, notamment en ce qui concerne le rôle des médias durant cette phase des élections.

