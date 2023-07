Bouasker prévoit la tenue des élections locales vers fin octobre-début novembre 2023

Les élections locales pourraient avoir lieu entre fin octobre-début novembre prochain, selon le président de l’Instance Supérieur indépendante des élections (ISIE), Farouk Bouasker.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, Bouasker a expliqué que l’instance électorale se prépare au mieux pour cette échéance et n’attend que la publication, au JORT, de toutes les décisions relatives au découpage territorial des Imadas relevant des 24 gouvernorats pour lancer l’opération d’actualisation du registre électoral.

Les membres des conseils locaux sont élis au suffrage universel, libre, direct secret et transparent, selon le mode uninominal.(décret loi 2023/10 du 8 mars 2023)

Il s’agit de la première étape de l’installation de la deuxième chambre parlementaire, le Conseil national des régions et districts.

L’ISIE assure l’organisation et la supervision de l’élection des membres des conseils locaux dans toutes ses étapes, a-t-il dit.

