Bouasker reçoit de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale un rapport initial sur les Législatives

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) Farouk Bouaskar, a reçu ce jeudi, au siège de l’instance, la représentante de la mission d’observation de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale qui lui a remis un rapport initial sur le déroulement des élections législatives du 17 décembre 2022.

La mission d’observation de cette organisation non gouvernementale, spécialisée dans l’observation des élections en Afrique et ayant son siège au Cameroun, comprenait 15 observateurs internationaux.

Ils ont supervisé le déroulement du premier tour des élections législatives du 17 décembre 2022.

