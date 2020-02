Bouchebka: Echec d’une tentative de sortir en contrebande, 8940 comprimés de médicaments psychotropes

Les services en charge du contrôle des voyageurs, au poste frontalier de Bouchebka, entre la Tunisie et l’Algérie, ont fait échouer une tentative de sortir en contrebande 8940 comprimés de médicaments psychotropes, a annoncé dimanche, dans un communiqué la direction générale de la Douane tunisienne.

Ces comprimés étaient cachés à l’intérieur du réservoir d’essence, du moteur et des portes d’une voiture, immatriculée à l’étranger et qui s’apprêtait à quitter le territoire national vers l’Algérie.