Bouden appelée à intervenir d’urgence pour résoudre le problème de distribution des médicaments

Le conseil national de l’Ordre des pharmaciens a appelé vendredi la cheffe du gouvernement et toutes les autorités responsables à intervenir en urgence pour résoudre la crise des entreprises de distribution en gros des médicaments après la décision du bureau exécutif de la chambre syndicale d’interrompre les activités de distribution à partir du 15 novembre courant, en raison de la non obtention de l’attestation d’exonération de retenue à la source pour l’année 2022.

Dans son communiqué, le conseil national a exprimé sa profonde inquiétude face à cette décision qui entrainera une perturbation dans les activités d’approvisionnement et accentuera la crise de pénurie des médicaments qui sévit depuis quelques années en Tunisie.

« A défaut de cette attestation, les entreprises de distribution en gros des médicaments seront confrontées à des difficultés financières » a noté le conseil national, soulignant son appui à la décision de la chambre syndicale.

Le conseil a évoqué les efforts déployés par les représentants de ce secteur qui ont fait preuve de patience et de persévérance, malgré la non satisfaction des demandes légitimes des distributeurs en gros des médicaments et des pharmaciens.