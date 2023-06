Bouden appelle à finaliser les listes des bénéficiaires des logements sociaux

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a appelé, samedi, les commission régionales chargées du suivi du programme de logement social à finaliser les listes définitives des bénéficiaires et à lever les obstacles liés aux procédures afin que ces bénéficiaires puissent obtenir leurs logements dans les plus brefs délais.

Présidant une séance de travail consacré à l’état d’avancement du programme spécifique du logement social tenue au siège de la Kasbah, Bouden a mis l’accent sur l’impératif de fixer un calendrier bien défini à cet effet, dont la mise en oeuvre sera examinée lors d’une prochaine réunion ministérielle, indique un communiqué publié par la présidence du gouvernement. Lors de cette séance tenue en présence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani, du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki et de certains gouverneurs, la cheffe du gouvernement a souligné l’importance de ce programme social qui vise à fournir un logement décent aux catégories démunies et à revenus limités.

- Publicité-