Bouden appelle à préparer une vision pour exploiter les espaces de l’Office national de l’artisanat

La Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden a appelé samedi, lors d’une visite effectuée au siège de la Direction centrale de l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), à l’impératif de préparer une vision pour exploiter les espaces de l’ONAT dans l’ objectif d’améliorer ses services,et de les développer, tout en identifiant un espace d’exposition dans la capitale pour faire connaître les produits artisanaux et renforcer leur commercialisation, a indiqué la Présidence du gouvernement dans un communiqué publié samedi .A cet égard, Bouden a mis en exergue l’importance de procéder selon le modèle de l’économie circulaire pour inciter à maîtriser davantage les ressources et préserver l’environnement, ainsi que de réaliser un projet pilote au « Hub design » de Denden.Elle a souligné l’importance d’exploiter les nouvelles technologies pour préserver le patrimoine artisanal et de développer le secteur, notamment en termes de qualité du produit et de commercialisation, à travers le commerce électronique .Elle a mis l’accent sur l’importance de réviser la loi de création de l’ONAT conformément à ses missions et de fournir les moyens nécessaires pour poursuivre son activité, soulignant l’importance de réviser et d’amender les textes de loi régissant le secteur pour qu’ils soient conformes à ses exigences . La Cheffe du gouvernement a visité l’espace d’exposition dans la direction de la recherche et l’innovation d’une superficie de 350 m2 qui comporte deux espaces, un espace dédié à la conservation des objets de musée, et l’autre consacré aux cadeaux, ainsi que le Hub design de DendenAccompagnée du ministre du Tourisme, Moez Belhassine, la Cheffe du Gouvernement a pris connaissance des programmes et projets de l’office et son rôle dans l’encadrement de la main d’œuvre artisanale, aux fins de faciliter la création des projets, inciter à l’initiative privée et aider la création et la commercialisation.

