Bouden appelle à profiter du Ticad 8 et du Sommet de la Francophonie pour promouvoir l’investissement, l’économie numérique et la création d’emploi

La Cheffe du Gouvernement Najla Bouden a appelé, vendredi, les comités nationaux chargés de l’organisation de la 8ème édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) et du 18e Sommet de la Francophonie prévus en Tunisie, respectivement en août et en novembre 2022, à coordonner avec les pays partenaires pour mettre l’accent sur les projets de premier intérêt pour la Tunisie et promouvoir l’investissement, l’économie numérique et la création des emplois pour les jeunes diplômés.

Présidant la première réunion des deux comités depuis la promulgation des décrets présidentiels (n°65 et 66 ) portant respectivement sur la création d’un comité national d’organisation du 18e Sommet de la francophonie, et sur la création d’un comité national d’organisation de la TICAD 8, Bouden a également exhorté les ministres présents à cette réunion ainsi que les membres des deux comités à conjuguer les efforts pour bénéficier des opportunités qu’offrent la coopération avec le Japon, les partenaires africains ainsi que les partenaires francophones pour réaliser la relance économique tant attendue pour la période post-covid-19.

Elle a souligné que l’organisation de ces deux sommets intervient dans un contexte politique particulier marqué par le processus de réforme visant à instaurer l’Etat de droit qui garantit les droits de tous et qui soit en même temps capable de satisfaire les aspirations du peuple à une vie digne.

La cheffe du gouvernement s’est par ailleurs engagée à n’épargner aucun effort pour faire réussir ces deux événements qui connaîtront, selon elle, la participation de plus de 120 pays, soulignant la grande responsabilité qui incombe au pays pour mener à bien ces deux rendez-vous d’envergure internationale.

Bouden a aussi estimé que la Tunisie est à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée pour l’organisation de ces sommets tant sur le plan logistique que de contenu et qu’elle a toujours fait preuve d’efficacité dans l’organisation des grands événements comme en témoigne la réussite du 30ème sommet de la Ligue des Etats arabes tenu le 31 mars 2019 à Tunis.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a estimé que la confiance accordée à la Tunisie pour organiser ces deux sommets témoigne de la bonne réputation dont jouit le pays auprès des pays partenaires et amis.

Il a, pour sa part, affirmé la capacité de la Tunisie à relever le défi et à honorer cette responsabilité, réitérant l’attachement permanent du pays à participer à tous les rendez-vous qui servent les objectifs de développement et font valoir l’esprit de solidarité.

Jerandi a, en outre, indiqué que la réussite de ces deux rendez-vous ne sera possible qu’à travers une coordination efficace et optimisée entre tous les intervenants et parties prenantes.

La huitième édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD-8) sera organisée, les 27 et 28 août 2022, en Tunisie.

Le 18ème Sommet de la Francophonie qui était initialement prévu les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba, aura lieu les 19 et 20 novembre 2022 sur la même île.