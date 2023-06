Bouden assiste au démarrage de la session principale du baccalauréat au Lycée secondaire Bougatfa à Sidi Hassine Sijoumi

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a assisté ce mercredi au démarrage de la session principale du baccalauréat au Lycée secondaire Bougatfa à Sidi Hassine Sijoumi à Tunis.

Accompagnée du ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, Bouden a pris connaissance des mesures prises pour la distribution sécurisée des sujets de l’examen de philosophie et a examiné les préparatifs du personnel éducatif, au sein de l’institution, à la session principale du baccalauréat.

A cette occasion, la cheffe du gouvernement a adressé ses vœux aux candidats peu avant le début de leur premier examen, leur souhaitant la réussite à la session principale.

Elle a également salué le rôle du personnel éducatif qui veille au bon déroulement des épreuves, et a assisté à la levée du drapeau national à la cour du lycée.

Quelque 137906 élèves passent à partir d’aujourd’hui, mercredi, les épreuves de la session principale du baccalauréat dont les résultats seront annoncés le 25 juin en cours.

Les épreuves se dérouleront les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 juin en cours dans 584 centres d’examens à travers le pays contre 578 centres en 2022.

- Publicité-