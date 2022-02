Bouden assure Taboubi que «l’avenir de la Tunisie sera meilleur»

La cheffe du gouvernement Nejla Bouden a souligné mardi matin au cours de son entretien avec le secrétaire général de l’UGTT) Noureddine Taboubi, l’importance du rôle de la centrale syndicale pour favoriser un climat social permettant d’entamer les réformes nécessaires, attendues par les tnisiens.

ELLE a félicité le secrétaire général de l’UGTT suite à sa réélection à la tête de la centrale syndicale, saluant la présence de deux femmes au sein du nouveau bureau exécutif, a indiqué un communiqué publié par la Primature.

Elle a également appelé à la nécessité de renforcer la présence des femmes dans les divers postes de décision.

De son coté, Taboubi a indiqué que l’Organisation ouvrière étudiera après la fin des travaux du congrès tous les dossiers relatifs à la situation sociale et économique dans le pays, ajoutant que la centrale syndicale est ouverte aux réformes qui selon lui, « doivent être justes et équitables pour toutes les catégories sociales ».

A l’issue de cet entretien, Taboubi a déclaré aux médias que « notre pays a besoin d’un élan de solidarité national et d’une volonté réelle et sincère qui fait prévaloir l’intérêt suprême du peuple Tunisien. Nous n’avons aucune crainte pour la Tunisie et l’avenir sera meilleur » a-t-il affirmé.