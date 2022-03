Bouden au CMAI: « Les mesures exceptionnelles visent à consacrer les fondements de l’Etat de droit »

Rarissimes sont les fois où la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, se hasarde à parler politique, et surtout à expliquer les bienfaits qui s’attachent au 25 juillet. Ce mercredi, à l’ouverture des travaux de la 39ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI), elle a déclaré que les mesures exceptionnelles prises le 25 juillet par le président de la République, Kaïs Saïed, visent à « consacrer les fondements de Etat de droit et des libertés ».

Elle a ajouté que « ces travaux attestent de la volonté de la Tunisie de renforcer l’action arabe commune afin de réaliser une sécurité arabe globale ».

Cette session, a-t-elle poursuivi, constitue une étape importante pour unifier les points de vue en cette conjoncture régionale « extrêmement complexe », dans un contexte de crime organisé transfrontalier, des changements climatiques et de migration irrégulière.

La cheffe du gouvernement a, aussi, fait remarquer que la pandémie de Covid-19 a aggravé davantage les crimes et la cybercriminalité, appelant à suivre de près les développements technologiques et à adopter de nouvelles approches du concept de la sécurité globale, plus particulièrement la sécurité sanitaire et la cybersécurité.

Bouden a, sur un autre plan, souligné que la gouvernance de la sécurité constitue le pilier d’un régime démocratique durable et sûr qui répond aux aspirations des peuples.

Des questions importantes sont à l’ordre du jour de la 39e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, telles que la stratégie arabe de lutte contre l’usage illicite des stupéfiants et la lutte contre le terrorisme.