Bouden convoque une réunion ministérielle sur le prochain budget de l’Etat

La cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, s’est réunie, hier, jeudi 1er septembre 2022, au palais du Gouvernement à la Kasbah, avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namsia, la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza, et le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyès Hamza.

Il a été question de la préparation du prochain budget de l’Etat et de la nécessité de mobiliser des ressources pour terminer le dernier trimestre de cette année, précise un communiqué de la Primature .

La question des prix élevés, de l’absence de certains produits de consommation et de la nécessité d’en fournir au citoyen malgré les difficultés d’approvisionnement a également été abordée.

Une bonne préparation pour le démarrage de la saison agricole et la nécessité de fournir des semences ont représenté un axe de cette réunion, en plus d’aborder le problème de la rareté de l’eau et la nécessité de s’atteler à le surmonter.