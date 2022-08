Bouden reçoit la directrice générale de l’organisation mondiale du Commerce

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Ben Romdhane, a reçu hier à la cité de la culture à Tunis, la directrice générale de l’organisation mondiale du Commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, en marge de la Huitième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) organisée en Tunisie.

Bouden a, à cette occasion, souligné que la Tunisie ambitionne de doubler la production surtout au niveau de la production céréalière en adoptant une démarche d’encouragement et d’accompagnement des agriculteurs précisant qu’il existe un programme de stockage et d’incitation des agriculteurs pour assurer l’amélioration de la production et de la productivité.

La cheffe du gouvernement a appelé à l’importance de mettre en place un dialogue « Sud-Sud » afin d’instaurer un partenariat durable visant à surmonter les difficultés et à trouver les solutions susceptibles de garantir la sécurité alimentaire.

De son côté, la directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce a appelé à l’impératif d’oeuvrer pour réaliser la sécurité alimentaire, en particulier à la lumière des retombées de la crise du covid-19 et de la guerre russe Ukrainienne et a exhorté les pays africains à adopter les solutions et mécanismes adéquats pour atteindre la sécurité alimentaire en encourageant et en soutenant les agriculteurs au niveau de la production et du stockage.

Elle a souligné l’importance de l’industrie pharmaceutique et de fabrication de vaccins, insistant à cet effet sur la nécessité d’accorder aux pays africains, d’une manière exceptionnelle durant cinq ans, les droits de la propriété intellectuelle sur les vaccins.

Elle a également salué l’importance de l’expérience tunisienne dans le secteur de l’industrie pharmaceutique et incité les pays africains à développer leurs industries pharmaceutiques pour garantir la couverture sanitaire et la protection sociale.

Elle a également appelé à la nécessité de mettre en oeuvre des mesures concernant la pêche afin de préserver la diversité écologique.