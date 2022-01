Bouden reçoit le chef du corps de contrôle général des services publics

La cheffe du gouvernement Najla Bouden-Romadhane a reçu, lundi, au palais du gouvernement à la Kasbah, le chef du corps de contrôle général des services publics, Slim Hentati.

Selon un bref communiqué de la présidence du gouvernement, un exposé a été présenté, au cours de cette réunion, sur la mise en œuvre du programme d’inspection pour l’année 2021, concernant les tâches programmées et réalisées, et les tâches non réalisées.

L’accent a été également mis sur les résultats des travaux d’inspection de plusiuers institutions et établissements publics.