Bouden reçoit le DGA de MITSUBISHI Corporation

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu hier soir à la Cité de la Culture « Chedli Klibi », le Directeur Général Adjoint de MITSUBISHI Corporation, Yasuteru Hirai, en marge de la TICAD 8.

Elle s’est félicitée des relations et la coopération fructueuse qui existent entre la Tunisie et Mitsubishi, notamment dans les domaines de l’automobile et de l’énergie, soulignant l’importance de renforcer et de développer davantage ce partenariat pour qu’il soit l’une des pistes du développement dans notre pays, indique un communiqué de la Primature.

Dans ce contexte, la cheffe du gouvernement a salué les importants projets réalisés par cette entreprise en Tunisie, notamment dans le domaine de l’énergie, et a exprimé ses remerciements et sa satisfaction pour la réalisation de la centrale de production d’électricité à double cycle de Radès « C », qui est l’un des plus grands projets financés par l’Agence japonaise de coopération internationale.

Pour sa part, le Directeur Exécutif Adjoint de MITSUBISHI CORPORATION, Yasuteru Hirai, a souligné que cette réalisation est la meilleure preuve de la poursuite de la coopération entre la Tunisie et le Japon dans divers domaines, déclarant que d’autres projets seront lancés dans le domaine de l’énergie et les énergies renouvelables, qui permettront le développement des capacités nationales dans le domaine de la production d’électricité afin de soutenir les efforts du gouvernement pour atteindre 30% de la consommation d’énergies renouvelables et alternatives d’ici 2030.