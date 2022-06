Bouden reçoit une délégation du Bundestag allemand

La Cheffe du gouvernement, Nejla Bouden a reçu, mercredi après-midi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une délégation parlementaire de la commission de la coopération économique et du développement du Bundestag allemand, conduite par le président de la commission, Christophe Hoffman, a fait savoir jeudi, la Présidence du Gouvernement.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des visites qu’effectue la délégation allemande en Tunisie, au Maroc et en Algérie, dans l’objectif de renforcer la coopération entre l’Allemagne et ces pays.

Soulignant la solidité des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Allemagne dans les domaines de la décentralisation, des énergies renouvelables, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l’environnement et de l’agriculture, Bouden a, à cette occasion, exprimé la volonté de profiter de l’expérience allemande dans le domaine de la formation professionnelle.

Elle a plaidé pour le renforcement de la coopération tuniso-allemande et des investissements mixtes à la faveur de l’organisation du Forum de l’investissement de Tunisie (TIF), les 23 et 24 juin 2022, dans la capitale.

De son côté, Hoffman a exprimé la disposition de son pays à renforcer sa coopération avec la Tunisie dans les domaines des énergies renouvelables, de la formation professionnelle et des startups et à financer des projets qui seront proposés par les tunisiens.

Il a affirmé la disposition de son pays, de soutenir la Tunisie, pour faire face aux répercussions négatives de la pandémie du Covid-19 et du conflit russo-ukrainien.