Bouden s’entretient avec le souverain de Dubaï

Les relations bilatérales et les perspectives de les promouvoir dans différents domaines, ont été au centre de la rencontre qui a eu lieu cet après-midi, entre la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden et Cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, vice-président et Premier ministre des Emirats arabes unis et souverain de Dubaï.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la série de réunions et d’entretiens de la cheffe du gouvernement en marge de sa participation aux assises de la 10e édition du Sommet mondial des gouvernements qui se tient actuellement à Dubaï, aux Emirats arabes unis, du 13 au 15 février courant.

Bouden a saisi l’occasion pour rendre hommage aux Emirats arabes unis pour les efforts déployés en vue d’assurer une bonnr organisation du Sommet mondial des gouvernements, mettant l’accent sur les innombrables opportunités qui s’offrent aux décideurs du monde entier dans le cadre de cet évènement.

Les décideurs internationaux auront à échanger les expertises et les expériences dans divers domaines, se concerter sur les défis et les enjeux auxquels l’humanité est confrontée, et à réfléchir à des solutions innovantes pour les surmonter, tout en se préparant au mieux à l’avenir.

Bouden a également fait part de sa satisfaction quant à la solidité des relations d’amitié et de coopération liant les deux pays frères, réaffirmant sa volonté de les porter aux plus hauts paliers, à travers la consolidation de la tradition de concertation et de dialogue et l’échange d’expertises et d’expériences.

Objectif : contribuer à la concrétisation des objectifs de la Vision Tunisie 2035, tout particulièrement dans le domaine de la transition numérique, de l’encouragement à l’innovation, la promotion de l’économie verte et le développement du capital humain.

Dans le cadre de cet entretien, les deux parties ont convenu de la nécessité d’intensifier les concertations bilatérales dans le sens d’exploiter au mieux les opportunités disponibles dans les deux pays, et d’explorer de nouveaux horizons de partenariat et de coopération économique, afin d’aplanir les obstacles qui font obstacle à la réalisation des objectifs de développement.

Ils ont réaffirmé la volonté de booster la coopération bilatérale dans les secteurs vitaux, tels que l’énergie et la technologie au service de l’intérêt des deux peuples frères.

La réunion a en outre permis de débattre des questions régionales et internationales d’intérêt commun et de réaffirmer la nécessité d’identifier des cadres appropriés pour hisser le niveau de la coopération interarabe au cours de l’étape à venir.

Y ont pris part à cette réunion, cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du Conseil exécutif, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi, ministre des Affaires du Cabinet et président de la Fondation du sommet mondial des gouvernements.