Bouden souligne la nécessité de traiter le dossier de la migration selon une approche inclusive

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, a souligné vendredi, lors de son entretien au palais du gouvernement à la Kasbah, avec l’ambassadrice du Sénégal en Tunisie et vice doyenne des ambassadeurs africains, RAMA Toulaya BA FAYE, l’importance de traiter le dossier de la migration selon une approche inclusive fondée sur la coordination totale, le droit humanitaire international, le respect de la dignité humaine et la lutte contre la traite humaine.

Selon un communiqué publié samedi sur la page officielle de la présidence du gouvernement, Bouden a souligné que la Tunisie veille au respect du droit humanitaire international et de loi tunisienne dans le traitement du dossier de la migration rappelant que la Tunisie a été avant-gardiste dans la promulgation de lois qui protègent la dignité des migrants sans discrimination.

D’après le communiqué, l’entretien a été aussi une occasion pour souligner l’importance des liens qui unissent la Tunisie avec tous les pays africains et examiner les moyens de renforcer les relations de partenariat dans différents domaines.

En outre, Bouden a appelé à unifier les efforts entre tous les pays africains pour mieux traiter le dossier de la migration selon une approche inclusive et ce, en travaillant sur l’autonomisation des jeunes et des femmes, la création d’emplois et la promotion de l’investissement pour lutter contre la pauvreté.

De son côté, RAMA Toulaya BA FAYE a fait savoir qu’elle a envoyé un message pour rassurer les autorités de son pays louant les efforts du gouvernement tunisien.

Elle a, par ailleurs, exposé les moyens de renforcer le partenariat entre la Tunisie et le Sénégal dans le domaine de la migration.

