Bouden visite le village tunisien de la Francophonie

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a effectué, samedi soir, une visite au Village tunisien de la Francophonie dressé sur l’île de Djerba, au cours de laquelle elle s’est informée de ses pavillons et des activités culturelles programmées dans le cadre de la 18ème édition du Sommet de la Francophonie qui se tient, du 19 au 20 novembre, sur l’île de Djerba.

A cette occasion, Bouden s’est entretenue avec nombre d’artisans et d’exposants et s’est enquise de leurs préoccupations. La cheffe du gouvernement a également visité plusieurs espaces dédiés à l’exposition de produits et de manuscrits sur l’histoire ancienne de la Tunisie.

Lors de son déplacement, la cheffe du gouvernement était accompagnée du ministre des Affaires culturelles, du ministre de l’Économie et de la Planification, et du ministre du Tourisme.

Bouden s’est abstenue de faire des déclarations aux médias Tunisiens et étrangers.