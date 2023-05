Bouderbala annonce la répartition des responsabilités au sein bureau du parlement

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a annoncé, jeudi, en plénière, la répartition des responsabilités au sein du bureau de l’ARP.

La composition du bureau du parlement se compose, pour l’instant, de huit assesseurs dans l’attente du parachèvement de la composition de l’assemblée une fois les députés hors groupe présentent leurs candidats au bureau de l’ARP et dans les différentes commissions.

Les candidatures devraient être présentées, au plus tard, vendredi avant 13h.

Le bureau de l’ARP est composé du président du parlement, de deux vice-présidents et de 10 assesseurs.

Ces derniers se présentent comme suit:

-assesseur du président chargé des affaires de la législation : Oussama Mahjoub (bloc Intégrité et Travail)

-assesseur du président chargé des relations avec les présidences de la République et du Gouvernement : Sami Abdelali (bloc patriotique indépendant)

-assesseur du président chargé des relations avec les instances constitutionnelles et la fonction judiciaire : Badreddine Gamoudi (Bloc ligne nationale souveraine)

-assesseur du président chargé de la relation avec le conseil national des régions et des districts : Aymen Boughdiri (bloc Pour la Victoire du Peuple)

-assesseur du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration : Ezzedine Teyeb (bloc Voix de la République)

-assesseur du président chargé de la relation avec les citoyens et la société civile :Amine Ouerghi (bloc Voix de la République)

-assesseur du président chargé de l’information et de la communication : Sirine Mrabet (Bloc des Indépendants)

-assesseur du président chargé de la gestion publique : Fadhel Ben Turkia (bloc patriotique indépendant)

Les postes d’assesseur du président chargé des grandes réformes et celui d’assesseur du président chargé des affaires des députés sont encore vacants en attendant la présentation, vendredi, des candidats des députés hors groupe.

Selon Bouderbala, la réunion du bureau du parlement est prévue vendredi après-midi pour examiner l’ordre du jour de la plénière du 23 mai dédiée à l’élection des commissions.

A l’issue de la plénière, dont la durée n’a pas dépassé 9 minutes, le président de l’ARP a annoncé la répartition des quotas des commissions non permanentes:

Commission de la législation générale : 4 sièges

Commission des finances et du budget : 4 sièges

Commission des droits et des libertés : 4 sièges

Commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et de la migration :2 sièges

Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la pêche :1 siège

Commission de l’industrie, du commerce, de l’énergie et de l’environnement :2 sièges

Commission du tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat : 3 sièges

Commission de la santé et des affaires de la femme et de la famille : 2 sièges

Commission de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique :1 siège

Commission de l’organisation de l’administration, de la numérisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption :4 sièges

Commission de la défense, de la sécurité et des forces porteuses d’armes :4 sièges

Commission du règlement intérieur, des lois électorales et des lois parlementaires :4 sièges

