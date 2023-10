Bouderbala donne le coup d’envoi de la nouvelle session parlementaire 2013/2024

Le président du parlement Brahim Bouderbala a exprimé à l’ouverture, mardi, de la deuxième session parlementaire (2023/2024), la détermination de tous les membres à rompre avec les lacunes et défaillances observées par le passé. Il a appelé à la nécessité de tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance des citoyens dans l’institution parlementaire.

La réussite est une responsabilité partagée qui demande de conjuguer tous les efforts et de placer l’intérêt de la patrie au dessus de toute autre considération, a-t-il soutenu.

Bouderbala a mis en avant les réalisations accomplies par le parlement lors de la précédente session qui a démarré en mars 2023 et qui est parvenu, en peu de temps, à finaliser son règlement intérieur et à mettre en place ses différentes structures avant de démarrer ses activités.

La plénière de ce mardi, qui donne le coup d’envoi à la nouvelle session parlementaire, s’est déroulée en présence de la ministre des Affaires culturelles.

A l’ordre du jour, la poursuite de l’examen du projet de loi amendant le décret-loi 121 de l’année 2011 en date du 17 novembre 2011 relatif aux établissements publics de l’action culturelle et un projet de loi amendant la loi 113/1983 en date du 30 décembre 1983 concernant la loi de finances pour la gestion 1984.

