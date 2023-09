Bouderbala invité à visiter l’Algérie

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a reçu une invitation du président de l’Assemblée populaire nationale algérien, Brahim Boughali, à visiter l’Algérie à la tête d’une délégation parlementaire afin de renforcer les relations entre les deux institutions.

L’invitation a été remise à Bouderbala à l’issue d’une rencontre tenue, mercredi, au Palais du Bardo avec, l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azouz Baalal.

Les deux parties se sont félicitées des relations solides et historiques entre les deux pays, réaffirmant la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d’en diversifier ses domaines, indique un communiqué du Parlement.

Ils ont, par ailleurs, souligné l’importance des relations entre les institutions parlementaires des deux pays et leur engagement à les développer, mettant l’accent sur le rôle des groupes parlementaires d’amitié dans la réalisation de ces objectifs.

Le diplomate algérien a appelé à bien préparer la prochaine réunion de la commission mixte tuniso-algérienne, afin qu’elle soit une occasion de discuter de la coopération entre les deux pays.

De son côté, Bouderbala s’est félicité de la convergence des positions des deux pays et de la coordination continue à tous les niveaux, aussi bien entre les dirigeants des deux pays qu’au niveau gouvernemental.

La réunion s’est déroulée en présence de l’assesseur du président chargé des affaires étrangères, des Tunisiens à l’étranger et de la migration, Ezzeddine Taieb.

