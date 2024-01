Bouderbala à Téhéran pour la réunion extraordinaire de la Commission Palestine

Le président du parlement Brahim Bouderbala a reçu de son homologue iranien, le président du Conseil de la Choura Mohammad Bagher Ghalibaf, une invitation pour participer à la réunion extraordinaire de la Commission de Palestine relevant de l’Union des parlements des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

C’était lors d’un entretien téléphonique jeudi.

La réunion, qui aura lieu le 10 janvier à Téhéran, se focalisera sur les développements à Gaza et le crime génocidaire perpétré par l’entité sioniste contre le peuple palestinien, selon un communiqué de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Bouderbala a présenté ses condoléances au président du conseil de la Choura iranien, suite à l’attentat survenu mercredi dans la ville de Kerman faisant plusieurs morts et blessés.

Bouderbala a réaffirmé la position indéfectible de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et du droit des Palestiniens de recouvrer leurs droits nationaux confisqués et d’instaurer un Etat indépendant.

Il a salué le soutien apporté par l’Iran aux Palestiniens, faisant observer qu’après avoir échoué contre la résistance palestinienne, les forces de l’occupation sioniste tentent d’élargir le spectre du conflit, en ciblant les dirigeants palestiniens à l’étranger.

Pour rappel, l’agence de presse libanaise avait annoncé mardi l’assassinat du chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth dans une frappe attribuée à Israël.

