Bouderbala: La Tunisie avance à pas sûrs sur la voie de la réforme

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a affirmé que le nouveau parlement travaillera à reconquérir sa place dans les instances parlementaires arabes, régionales et internationales « eu égard à l’importance du rôle de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement entre les peuples ».

L’Assemblée des représentants du peuple entend, également, renforcer sa coopération avec les assemblées parlementaires des pays frères et amis, a-t-il dit lors de son entretien, vendredi, au Palais du Bardo, avec le député libyen Abou Salah Chalabi, membre du parlement arabe, et Yassine Abdelkader Zouay, conseiller politique au parlement arabe.

Cité dans un communiqué de l’ARP, Brahim Bouderbala a, par ailleurs, souligné que le démarrage des travaux du parlement est un message destiné à « rassurer le peuple tunisien et tous les frères et amis » et à confirmer que la Tunisie « avance à pas sûrs sur la voie de la réforme ».

Pour leur part, les deux hôtes ont estimé que le démarrage du parlement vient témoigner de l’importance des pas franchis par la Tunisie sur la voie de la reconstruction de ses institutions, ce qui lui permettra « de reconquérir sa place et son rôle avant-gardiste sur la scène régionale et internationale ».

