Bouderbala promet de bonnes relations avec les médias

Fraîchement élu président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala a souligné que la liberté d’information est un acquis majeur engrangé au lendemain de la révolution, promettant de raffermir cette liberté et de veiller à ce que les médias soient utiles.

« Nous ne voulons pas faire répandre une image obscène qui contribue à banaliser la vie parlementaire et politique », a-t-il martelé, soulignant que les médias assument une grande responsabilité dans la défense de l’intérêt supérieur de la patrie.



Justifiant l’incident qui a eu lieu aujourd’hui lorsque des journalistes ont été empêchés d’assurer la couverture des travaux de la séance, le président du nouveau parlement a tenu à préciser que l’impératif du clame et de la tranquillité était de mise et vivement sollicité dans le cadre d’une séance inaugurale où la plupart des députés ne se connaissent pas.

En contrepartie, a-t-il dit, nous essaierons à l’avenir de raffermir la relation avec les médias, sans exception aucune, ajoutant que l’instance législative a bel et bien entamé ses travaux après avoir achevé l’élection de son président et de ses deux députés.

Bouderbala a promis un parlement à la hauteur des aspirations du peuple tunisien, un parlement qui s’emploiera à instaurer l’accalmie et à lutter contre la culture du désespoir qui s’est répandue comme un feu de brousse dans le pays.

En sa qualité de président d’une assemblée législative nouvellement élue, Bouderbala s’est fixé pour objectif de rationaliser l’activité parlementaire afin de permettre à l’assemblée de mener à bien ses tâches.

Il a mis l’accent sur le rôle-clé dévolu à la commission du règlement intérieur dans la fixation de l’ordre du jour de la prochaine législature.