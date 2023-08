Bouderbala veut déjà amender le règlement intérieur de l’ARP

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Brahim Bouderbala a proposé, lors d’une réunion du bureau l’ARP jeudi, la formation d’une commission qui regroupe des représentants de tous les blocs parlementaires qui aura pour mission de présenter des propositions d’amendement du règlement intérieur de manière à améliorer le déroulement du travail parlementaire. Ces propositions seront ensuite lors de la prochaine réunion des présidents des blocs parlementaires, durant la première quinzaine de septembre.

A noter que le parlement a tenu lundi sa septième et dernière plénière de la première session parlementaire.

Les membres du bureau ont examiné un projet de texte pour l’intégration, à titre exceptionnel, des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur âgés de plus de 40 ans, dans le secteur public et la fonction publique.

Le projet a été transféré à la commission de la planification stratégique, du développement durable du transport, de l’infrastructure et de l’urbanisation.

après examen, le bureau a aussi transféré la commission des finances les rapports suivant :

Un rapport sur l’exécution du budget de l’Etat jusqu’à fin juin 2023 et des différents scénarios envisageables pour le budget 2024

Les états financiers de la Banque Centrale de Tunisie pour l’année 2022 et le rapport des commissaires aux comptes.

Une synthèse des principales conclusions comprises dans le rapport d’inventaire et de contrôle de la situation des prêts et dons accordés à l’Etat tunisien et aux établissements publics au cours des dix dernières années, ainsi que des résultats des travaux de suivi effectués à cet égard jusqu’en juin 2023 élaborés par le Comité de Contrôle Général des Finances.

Le bureau a aussi examiné le rapport d’activités de l’instance nationale de protection des données personnelles (2018 – 2021) et a décidé de former une commission regroupant des membres du bureau pour l’élaboration d’une étude sur ce rapport afin de la présenter durant une prochaine réunion du bureau de l’assemblée.

Mercredi le président Kais Saied s’est entretenu avec Brahim Bouderbala à l’occasion de la clôture de la première session parlementaire.

La rencontre a permis de passer en revue le bilan de l’activité du parlement, s’agissant, particulièrement de la fonction législative de l’Assemblée et de la teneur des séances de dialogue organisées avec les membres du gouvernement.

