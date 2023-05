Bouderbala reçoit une délégation du Parti communiste chinois

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a reçu mercredi, au Palais du Bardo, une délégation de haut niveau du Parti communiste chinois conduite par Qu Qingshan, membre du comité central et président de l’Institut d’histoire et de littérature du Parti.

Cité dans un communiqué du Parlement, le chef de la délégation chinoise a dit espérer un renforcement de la coopération bilatérale, en particulier au niveau parlementaire.

Il s’est félicité des liens historiques établis entre les deux pays amis ainsi que de la coopération fructueuse basée sur le respect mutuel.

Le responsable chinois a souligné le rôle important de la Tunisie dans la stratégie chinoise du travail sur le continent africain, ajoutant que la coopération bilatérale connaît une nette amélioration, notamment dans les domaines sanitaire, académique, culturel, commercial et économique.

Il a, dans ce sens, affirmé que la rencontre entre le président de la République Kaïs Saïed et son homologue chinois Xi Jinping, qui a eu lieu en décembre 2022, en marge du sommet sino-arabe, a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.

De son côté, le président du Parlement a dit que la Tunisie apprécie les choix opérés par la Chine, qui ont contribué au développement de ce pays dans divers domaine.

Bouderbala a formulé l’espoir de voir la coopération entre les deux pays se développer dans les domaines politique, économique et social.

Par ailleurs, la rencontre a été l’occasion d’aborder les spécificités du nouveau régime politique en Tunisie et de mettre l’accent sur la volonté commune de mettre en place une stratégie de coopération internationale basée sur le respect mutuel.

A noter que la délégation chinoise effectue une visite en Tunisie à l’invitation du mouvement Echaâb.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan, de l’assesseur du président de l’ARP chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la Migration, Ezzedine Tayeb, et des députés du mouvement Echaâb.

- Publicité-