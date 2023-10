Boughdiri appelle le secteur éducatif à exprimer ses visions pour l’école de demain

Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a appelé jeudi tous les intervenants dans le secteur éducatif à participer à la consultation nationale sur le la réforme du système éducatif afin de fixer, de manière participative, les orientations futures et améliorer le rendement du secteur.

Dans un message adressé aux enseignants à l’occasion de la journée internationale des éducateurs et des enseignants, célébrée le 05 octobre de chaque année, le ministre a souligné l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre l’école plus attractive et promouvoir la profession d’enseignant.

Dans ce contexte, il a loué les efforts des cadres éducatifs qui oeuvrent à l’amélioration de la qualité de l’enseignement public et à la garantie de l’égalité des chances entre les élèves.

Célébrée depuis 1994 à l’échelle mondiale, la journée internationale des éducateurs et des enseignants est fêtée cette année sous le slogan » Les enseignants dont nous avons besoin pour l’éducation que nous voulons : l’impératif mondial de remédier à la pénurie d’enseignants « .

- Publicité-