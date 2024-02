Boughdiri en visite inopinée dans des établissements éducatifs à Ben Arous

Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a effectué ce lundi une visite inopinée à l’école primaire Rue de la République à Ezzahra dans le gouvernorat de Ben Arous.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, le ministre a inspecté les salles de classe et les différents départements dans cette institution éducative.

Il s’est ensuite rendu au collège de la Cité Romana et au lycée secondaire de la Nouvelle Médina 3 où il a pris connaissance du déroulement du travail dans ces établissements et des difficultés rencontrées par le personnel et le cadre éducatif leur promettant de trouver des solutions urgentes à toutes les problématiques afin de garantir de bonnes conditions de travail.