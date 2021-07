Boughdiri: L’UGTT présentera une feuille de route qui comporte différentes conceptions pour la prochaine étape

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) présentera à la présidence de la République, dans les jours qui viennent, une feuille de route qui comporte différentes conceptions relatives au volet politique et économique, a indiqué mercredi à la TAP Mohmaed ALi Boughdiri, secrétaire général adjoint de l’Union. La centrale syndicale se penche sur l’élaboration de cette feuille de route en se référant à des conceptions d’experts de l’union et aussi du secteur économique qui ont assisté ce mercredi à la conférence organisée par le département des études. Evoquant les principales recommandations de cette réunion, Boughdiri a précisé qu’elles porteront sur les moyens d’accélérer la fin de cette période de transition dans les plus brefs délais afin de reprendre un rythme normal et inciter le président de la République Kais Saied à prendre en urgence des mesures économiques qui ont un impact sur la société en offrent une lueur d’espoir aux citoyens. S’agissant de la formation du prochain gouvernement, l’UGTT est unanime à opter pour un gouvernement de compétence nationale pour travailler avec le but de promouvoir la culture de la production et préserver la souveraineté nationale.

- Publicité-