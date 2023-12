Boughdiri rencontre ses ex-collègues de l’UGTT pour discuter leurs revendications

La réunion tenue hier lundi entre le ministre de l’Education, Mohammed Ali Boughdiri, et le bureau exécutif élu du Syndicat des inspecteurs des écoles primaires, au siège du ministère, a été consacrée à l’examen d’un nombre de revendications des professionnels incluses dans la motion syndicale professionnelle.

Selon un communiqué publié aujourd’hui mardi par le département, le ministère de l’Education affirme que les revendications soulevées lors de cette réunion « feront l’objet d’un travail commun, qui œuvrera à améliorer la situation de l’école primaire ».

Le ministre de l’Education a, par ailleurs, valorisé le rôle important des inspecteurs et de leurs tâches pédagogiques, réparties entre la conception, la mise en œuvre et le suivi sur le terrain, ainsi que dans l’élaboration de concepts et de plans pour améliorer les performances du système éducatif.

La réunion s’est déroulée en présence du chef du cabinet du ministère, Chokri Tissaoui, du secrétaire général du syndicat, Hédi Hamdaoui, du secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) , Abdallah Echi, et de plusieurs des responsables du ministère.

