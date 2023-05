Boukthir appelle les Etats membres de l’AAEA à promouvoir la coopération régionale et internationale

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a appelé, dimanche, les Etats membres de l’Agence arabe de l’énergie atomique (AAEA) à multiplier les efforts communs visant à renforcer les capacités des ressources humaines et à développer l’infrastructure et la gouvernance dans le domaine de l’énergie nucléaire à travers la promotion de la coopération régionale et internationale.

D’après un communiqué publié mardi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Boukthir a souligné le soutien de la Tunisie à l’Agence arabe de l’énergie atomique qui est, selon lui, un « acquis important et le seul organe spécialisé dans le domaine nucléaire travaillant dans le cadre de la Ligue des Etats arabes » et ce, lors des travaux de la 35e session ordinaire de l’Agence arabe de l’énergie atomique dont il est le président du comité national.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé le rôle important joué par l’Agence arabe de l’énergie atomique qui soutient les efforts des Etats membres dans le développement de diverses applications des sciences et technologies nucléaires.

A noter qu’en marge de cet évènement, un centre d’informations et un laboratoire virtuel pour les applications nucléaires sont entrés en exploitation au siège de l’Agence arabe de l’énergie atomique à Tunis, conformément à l’accord conclu le 19 mai 2023 entre l’Agence et l’Institut unifié des recherches nucléaires en Russie.