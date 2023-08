Boulangeries modernes: Des Sits-in de protestation seront observés à partir du 7 aout 2023, devant le ministère du commerce

Le groupement professionnel des boulangeries modernes relevant de la Confédération Nationale des entreprises de Tunisie (CONECT) a annoncé l’observation de sits-in de protestation à partir du lundi 7 aout 2023, devant le siège du ministère du commerce et du développement des exportations à Tunis.

Dans un communiqué publié mercredi, Le groupement a précisé, que ces mouvements de protestations qui se poursuivront pendant 15 jours, interviennent suite à la décision prise hier, mardi 1er aout, par le ministère du commerce, relative à la suspension immédiate de la vente de la farine PS-7 et de la semoule destinée aux boulangeries non classées connues sous le nom de boulangeries modernes.

Le groupement déplore, à cet effet, cette mesure qui risque d’avoir des répercussions néfastes sur l’ensemble des travailleurs dans ce secteur.

Il convient de rappeler que le groupement a suspendu les activités de fabrication des différentes variétés de pain dans toutes les boulangeries affiliées dans toutes les régions de la république à partir d’hier mardi 1er aout 2023.

