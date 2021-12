Bourse: Mise à jour des échantillons de l’indice TUNINDEX et autres

Une mise à jour a été apportée aux échantillons de l’indice TUNINDEX, des indices sectoriels et de l’indice TUNINDEX20 par le Comité des Indices Boursiers réuni le 29 décembre 2021, a fait savoir, jeudi, la Bourse de Tunis.

- Publicité-

D’après le communiqué de la BVMT, à partir du lundi 03 janvier 2022, la société AETECH intégrera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «9000– Technologie» et «9500– Technologie».

La société OFFICEPLAST intégrera également l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «3000- Biens de Consommation» et «3700- Produits ménagers et de soin personnel».

Idem pour la la société SOPAT qui intégrera aussi l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «3000- Biens de Consommation» et «3500 – Agro-alimentaire et Boissons».

Toutefois, la société ALKIMIA quittera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «1000- Matériaux de Base» et «1300- Chimie».

La bourse a par ailleurs fait savoir qu’à partir du lundi 31 janvier 2022, la société SMART TUNISIE intégrera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels « 5000 – Services aux Consommateurs » et « 5300 – Distribution ».