Bourses d’études au Brésil pour l’année académique 2023

Le Groupe de Coopération Internationale des Universités Brésiliennes GCUB a annoncé le programme de mobilité internationale GCUB – GCUB-Mob, selon un communiqué de l’Ambassade du Brésil à Tunis.

Ledit programme est promu par la GCUB avec l’appui de l’Agence internationale de la Francophonie – AUF, du Conseil national des fondations d’État pour l’appui à la recherche – CONFAP, de la Commission nationale pour l’UNESCO et de l’Institut Guimarães Rosa du ministère brésilien des Affaires étrangères. D’autres partenaires participeront au programme. La première édition du programme de mobilité internationale de GCUB- Mob (GCUB-Mob) pour l’année académique 2023 vient d’être publiée. Plus de 785 bourses de master et de doctorat sont offertes dans 50 universités brésiliennes, dont les programmes débuteront en 2023.

L’objectif du programme est de contribuer au développement des étudiants universitaires de haut niveau provenant des cinq continents, ainsi que de promouvoir la coopération internationale entre les universités brésiliennes et les universités d’autres pays, lit-on dans le texte du communiqué.

Les étudiants et chercheurs tunisiens peuvent soumettre leur candidature du 31 octobre 2022 au 13 novembre à 23h59, heure de Brasilia.

Pour de plus amples informations, les candidats intéressé(e)s peuvent envoyer un email à l’adresse [email protected] ou visiter le site web de la GCBU : https://www.gcub.org.br/programas/programa-gcub-mob/

Pour s’inscrire gratuitement, ci-après le lien de l’appel à candidature :

https://www.gcub.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Call-for-Application-001_2022-International-Mobility-Program-GCUB-Mob.docx.pdf