Bpifrance lance le Fonds Maghreb pour soutenir l’internationalisation des entreprises françaises au Maroc, en Algérie et en Tunisie

En partenariat avec la Délégation Interministérielle à la Méditerranée, Bpifrance lance le « Fonds Maghreb » pour renforcer l’internationalisation des entreprises françaises vers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Ce dispositif a officiellement été lancé le 12 juin 2024 par le Président français dans le cadre de la première édition du Forum Ancrages, dédié à l’entrepreneuriat et la création entre les territoires de France et le continent Africain. Opéré par Bpifrance, le Fonds Maghreb déploiera différentes solutions d’investissement, de financement, de garantie, et d’accompagnement jusqu’à 100M€ entre 2024 et 2027 notamment dans les filières de l’industrie, l’énergie, l’agriculture et la pharmaceutique, en collaboration avec des partenaires du Maghreb.

Initialement annoncé par le Emanuel Macron le 27 juin 2023 lors de son déplacement à Marseille, le Fonds Maghreb propose un parcours 360° intégré pour accompagner les projets des startups, PME et ETI françaises comprenant :

Une offre large de solutions de financements et de garanties issues du continuum à l’export de Bpifrance

Un soutien à l’investissement dans le cadre de projets de développement d’entreprises françaises au Maghreb (création de filiale, croissance externe, joint-venture, etc.)

Un accompagnement sur-mesure permettant de connecter et faciliter la réalisation de contrats commerciaux et l’ancrage territorial, avec l’appui des écosystèmes internationaux dont la Team France Export (Business France, CCI, etc.)

Réalisé en collaboration avec des partenaires du Maghreb, ce dispositif viendra mettre en valeur des écosystèmes des deux rives et répondre aux besoins des entreprises françaises souhaitant s’implanter ou consolider leurs projets au Maghreb.