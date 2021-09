Brève visite du Premier ministre israélien en Egypte, la première en 10 ans

Le Premier ministre Naftali Bennett a effectué lundi une brève visite en Egypte, la première d’un chef de gouvernement israélien en 10 ans, au cours de laquelle il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi du dossier sécuritaire et du conflit israélo-palestinien.

Premier pays à avoir signé la paix avec Israël en 1979, l’Egypte a toujours joué les médiateurs pour mettre fin aux cycles de violence entre Israël et le mouvement palestinien Hamas au pouvoir à Gaza et pour tenter de réconcilier le Hamas avec l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas.

Quelques jours après avoir reçu Abbas, Sissi a reçu à Charm al-Cheikh, sur la mer Rouge, le très droitier Bennett, renouant avec des rencontres au sommet fréquentes jusqu’à la révolte populaire de 2011 en Egypte.

Ils ont évoqué les « efforts pour relancer le processus de paix » israélo-palestinien, au point mort depuis 2014, a indiqué la présidence.

, dont le pays est bordé à l’est par la bande de Gaza et Israël, a lui plaidé pour la reconstruction des infrastructures et des bâtiments détruits à Gaza sous blocus israélien depuis plus de 15 ans.

Dimanche, le chef de la diplomatie Yaïr Lapid a proposé d' »améliorer » les conditions de vie des Gazaouis en échange d’un engagement au « calme » du Hamas, et mis en avant « le soutien et l’implication des partenaires égyptiens » pour l’appliquer.